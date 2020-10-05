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05 Ekim 2020 Pazartesi 01:07 | Son Güncelleme:

Evlat nöbetinde ‘teslim olun' çağrısı

Evlat nöbetinde ‘teslim olun' çağrısı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Beş yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için eyleme katılan anne Hatice Ay, oğlunun HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi. Evladına, güvenlik güçlerine teslim olması için seslenen Ay, “Sen hastasın senin ne işin var orada. Seni kandırmışlar götürmüşler. Altı yıldır seni özledik. Ne gecem var ne gündüzüm var. Oğlum gel, adalete teslim ol” dedi. Yaklaşık 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Yasmin için eyleme devam eden baba Mehmet Yalçın da çocuklarının HDP aracılığıyla kaçırıldığını vurguladı.

DEVLETİMİZE SIĞININ

“Bu eylem bir yıldır ama benim 2 bin 93 gün oldu. Acımız ve sıkıntımız büyük” ifadelerini kullanan Yalçın, şöyle konuştu: “Tek kızım değil oradaki herkese söylüyorum. Hepiniz gelin, oranın sonu yok. Devletimize sığının, devletimiz merhametlidir. Devletimiz de anneniz ve babanızın yanına gelmenizi istiyor.”

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