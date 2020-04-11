Evlat nöbetinde 222. gün! 'Tüm evlatlarımız için düşman kapısındayız'

Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana’da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 222 gündür burada olduklarını belirten Küçükdağ, “Oğlumu nasıl kandırıp götürdülerse öyle getirsinler, oğlumu almadan gitmeyeceğim” dedi. Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, “Oğlum çok merhametlidir, onu benden çalıp götürdüler. İnsan evlat için düşmanının kapısına gidiyor” dedi.