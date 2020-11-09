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09 Kasım 2020 Pazartesi 23:23 | Son Güncelleme:

Evlat nöbetinde 20'nci kavuşma

Evlat nöbetinde 20'nci kavuşma

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2 Mart’ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Yasmin Yalçın, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda annesi, babası ve 4 yaşındaki kardeşiyle buluşup kucaklaştı. Yasmin ile birlikte 20’nci aile çocuklarına kavuşmuş oldu.

<p>Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı. Hastane binasına kuru

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