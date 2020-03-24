Evlat nöbetinde 203. gün! 'Sizin yeriniz vatanınız!'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 203. gününe girdi. Van’dan, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını söyledi. Övünç, “Baran neredeysen dön gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil. Onlar (PKK) çocuk katili, kardeş katilidirler, yavruları, çocukları öldürüyorlar. Senin yerin vatanındır” diyerek gözyaşı döktü. Şırnak’ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan, “HDP, PKK ile işbirliği halindedir. Bir virüs gibi bize bulaşmış. Siyaseti çocuklarımızın üzerinde yapıyor.

‘OĞLUM KORKMA GEL’



Oğlum orası senin yerin değil. Korkma, çekinme, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Burası bizim vatanımız, bu bayrak altında yaşıyoruz. Orası bize göre değil, korkma gel” diye konuştu.