'Evlat nöbetimiz doğru adreste'

GÜRKAN ATA



İNKÂR EDEMEZLER

AKŞAM’a konuşan anne-babalar, “Onlar da anne-baba, biraz vicdanları varsa evlatlarımızı bize HDP getirecek” dediler.

“İçimizde büyük bir yangın var ve bunun birinci sebebi HDP” diyen Ayşegül – Raif Biçer çifti, HDP Binası önünde eylemlerini yıllarca sürse bile devam edeceklerini söyleyerek, “Oğlumuz Mustafa’nın en son gittiği yer Diyarbakır HDP İl binası. Görüntülerden ortaya çıkmış, inkâr edecek bir yanı yok ki! Şimdi vekillerin PKK ile ilişkisi olduğu yine kanıtlandı. Evladımızı bize onlar getirecek, başka yolu yok. Bu parti Kürtleri biraz seviyorsa, dağdaki evlatları ailelerine kavuşturur, sonra bu bölgeye hizmet için elinden ne geliyorsa onu yapar” dedi.

HDP İLE PKK BİR ARADA

Diyarbakır nöbetinin sembol isimlerinden Cennet Kabaklı, “Oğlum usta birliğine giderken otobüsün önü kesilerek kaçırıldı, ilk HDP Binasına götürüldü. Her şey ortada. Biz boşuna eylem yapmıyoruz” dedi.