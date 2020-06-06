Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Evlat nöbetimiz doğru adreste'
06 Haziran 2020 Cumartesi 08:01 | Son Güncelleme:

'Evlat nöbetimiz doğru adreste'

'Evlat nöbetimiz doğru adreste'

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından PKK'nın kaçırdığı evlatları için Diyarbakır'da HDP önünde nöbet tutan ailelerden, “Doğru adreste olduğumuz bir kez daha kanıtlandı” yorumu geldi.

GÜRKAN ATA

İNKÂR EDEMEZLER

AKŞAM’a konuşan anne-babalar, “Onlar da anne-baba, biraz vicdanları varsa evlatlarımızı bize HDP getirecek” dediler.

“İçimizde büyük bir yangın var ve bunun birinci sebebi HDP” diyen Ayşegül – Raif Biçer çifti, HDP Binası önünde eylemlerini yıllarca sürse bile devam edeceklerini söyleyerek, “Oğlumuz Mustafa’nın en son gittiği yer Diyarbakır HDP İl binası. Görüntülerden ortaya çıkmış, inkâr edecek bir yanı yok ki! Şimdi vekillerin PKK ile ilişkisi olduğu yine kanıtlandı. Evladımızı bize onlar getirecek, başka yolu yok. Bu parti Kürtleri biraz seviyorsa, dağdaki evlatları ailelerine kavuşturur, sonra bu bölgeye hizmet için elinden ne geliyorsa onu yapar” dedi.  

HDP İLE PKK BİR ARADA

Diyarbakır nöbetinin sembol isimlerinden Cennet Kabaklı, “Oğlum usta birliğine giderken otobüsün önü kesilerek kaçırıldı, ilk HDP Binasına götürüldü. Her şey ortada. Biz boşuna eylem yapmıyoruz” dedi.

Affı eleştirenlerin kaçak yapıları var
Libya'dan petrol atağı! Yeniden açıyor
Roma senatörüne anneden yazıt
'Yabani hayvan pazarları kapanırsa salgın biter'
İletişim Başkanlığı paylaştı: Harita ve grafiklerle Suriye'de son durum
Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Bakan Mustafa Varank, Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınır hattında