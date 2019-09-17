Evlat nöbeti de sınırları aştı, HDP'ye tepki de!

Oturma eylemine katılan Vahide Sunar, oğlu Ahmet’ten 5 yıldır haber alamadığını, dağa kaçırıldığını düşündüğünü belirterek “Oğlum 2014 yılında 17 yaşındayken Diyarbakır’ın Dicle ilçesine çalışmak için gitti. O günden beri kendisinden haber alamadım. PKK’dan şüpheleniyorum” dedi. Diyarbakır annelerinin nöbetine çocukları terör örgütü PKK’nın İran kanadı PJAK’a katılan 5 aile daha dahil oldu. Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti.

TEHDİT EDEN HDP'LİYE HAPİS

HDP Diyarbakır Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük, 30 Ağustos’ta PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılan oğulları Süleyman’ın bulunması için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine başlayan Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftinin akrabaları olan M.B.’ye, küfür içerikli mesajlar gönderip tehdit etti. Evinde gözaltına alınan Büyük, dün tutuklandı.

İran'dan gelen 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katıldı.

O ÇOCUKLAR CEZA ALMAZ

Hukukçular PKK’nın kaçırdığı çocukların yasal durumunu A.A’ya değerlendirdi: “Çocuklar ailelerine dönmeleri halinde ceza işlemi uygulanmaz, kaçırıldıkları için mağdur konumunda değerlendirilirler.” İsteğiyle dağa çıkıp sonradan pişmanlık göstererek güvenlik güçlerine teslim olanlar için uzmanlar, suça bulaşmadıysa ceza verilmediğini ifade etti.