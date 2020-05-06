Evlat karantinası

SONER KAN

Adana'da yaşayan Özgül (31) ve Gürcan (32) Şengezer çiftinin tek çocuğu olan Kuzey Deniz’e, geçen yıl yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede ‘akut lenfoblastik lösemi’ teşhisi konuldu. Kemoterapi alan küçük çocuk son bir yılda 3 kez ölümle burun buruna geldi. Tek umudu ‘kök hücre nakli’ olan Kuzey için uygun donör Yunanistan’da bulundu.

KOVİD-19 SONUCU BUGÜN



Girit Adası’nda yaşayan Hanyalı Andreas’ın iliği, Kuzey Deniz’e yüzde 90 uyumlu çıktı ancak bu kez de salgın tedbirlerine takıldı. Uçuşların iptal olması üzerine devreye Sağlık Bakanlığı girdi ve kriz diplomatik yolla çözüldü. Andreas’tan alınan kök hücre önce Girit’e, ardından karayoluyla Türkiye’ye ulaştırıldı. Kuzey Deniz için müjdeli haber ise, 23 Nisan’da geldi, aile çifte bayram yaptı. İlik Adana’da naklin yapılacağı hastanede donduruldu. 14 gün karantinada tutulan iliğin koronavirüs testi negatif çıkarsa nakil gerçekleştirilecek. Pozitif çıkarsa kendini bir odada karantinada tutan baba Gürcan Şengezer’in yüzde 70 uyumlu iliği Kuzey Deniz’e 12-16 Mayıs tarihleri arasında nakledilecek.

BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU



AKŞAM’a konuşan anne Özgül Şengezer, “Yunanistan’daki kök hücreden, salgın nedeniyle umudumuzu kesmiştik. Riskli olmasına rağmen, iliği oğluma yüzde 70 uyumlu olan eşim, oğlumuza iliğini verecekti. Eşim bu yüzden evde karantina altında. Ancak Yunanistan’dan gelen ilik, bizim için sürpriz oldu” dedi. Baba Gürcan Şengezer ise karantinada şunları söyledi: “Kendimi hiç düşünmüyorum. Anderas’ın iliği uymazsa ben sağlıklı şekilde hemen ilik nakli işlemlerine başlayacağım.”