Evladını kaçıran PKK'ya Almanya'da dava açacak

Almanya’da yaşayan Maide T, üzerinde kızı Nilüfer’in fotoğrafı bulunan tişört ile Federal Meclis önünde eylem yaptı. Maide T, kasım ayından bu yana kızının eve dönmesi için uğraştığını belirterek, “Bir hafta daha kızımdan haber alamazsam terör örgütünü ve kızımın kaçırılmasına aracılık eden derneği mahkemeye vereceğim. Almanya’da Kürt Derneği adı altında kurulan derneklerin PKK’ya eleman yetiştirme derneği olduğunu söyleyeceğim. Bu tür dernekler kapatılmalı. Gidebildiğim en üst mecraya kadar gideceğim. Elimden ne geliyorsa onu yapacağım” dedi.

MERKEL’E ÇAĞRI YAPTI

Sesini Alman siyasilere duyurmak amacıyla meclis önüne geldiğini belirten anne, kızına kavuşabilmek için Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den yardım istedi. Maide T’nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Çiftçi ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği Temsilcisi Gülseren Küçükkale’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kadın destek verdi.



ÜÇ TERÖRİST İKNAYLA DÖNDÜ



Bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist dün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından G. D.’nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011’de, E.Y.’nin ise 2014’te katıldığı tespit edildi. Bu arada MİT tarafından Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/KCK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



HER EVDE NÖBET VAR



Evlatları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 243 gündür sürerken, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile de anneler, eyleme evlerinde devam ediyor. Evlat nöbetinin ilk gününden beri nöbet tutan ve Diyarbakır annelerinin neredeyse sembol ismi olan kanser hastası Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile oturma eylemine evlerinde devam ediyorlar. Biçer çifti, “Çocuğumuz gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dediler.

