'Evladımın acısından felç geçirdim'

İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen, Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015’te Sultangazi İlçesi’nde, 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül’de HDP binası önündeki oturma eylemine katıldı. Akkuş, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendikten sonra oğlunu almak için teröristlerle görüştüğünü anlattı. Teröristlerin oğlunu vermeyeceklerini söylemesinin ardından felç geçirdiğini belirten Akkuş, evladını kaybetmenin büyük acı olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasa oğlu Erkan’ın vatani görevini yapacağını anlatan Fahrettin Akkuş, “2 ay sonra askere gidecekti. Psikolojim tamamen çöktü. Evladını kaybetmek ne kadar büyük bir acıdır” dedi.

‘GEL OĞLUM, 81 MİLYON BİZİMLE’

Oğluna seslenen Akkuş, “Bir yolunu bulursan kaç, gel oğlum. Gel bak, 81 milyon insan bizim arkamızda. Bu çocukları bunların elinden çıkarmak için 81 il şu anda bize destek veriyor. Çıkabiliyorsan çık gel oğlum, bunlarla işimiz yok” dedi.