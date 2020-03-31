'Evladıma kefen değil, damatlık giydireceğim'

5 yıl önce 15 yaşındayken Van’dan dağa kaçırılan oğlu Baran için nöbet tutan anne Solmaz Övünç, “Sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydireceğim. Gel adaletimize teslim ol. Seni orada kandırıyorlar” dedi. Ağrı’dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylem yapan baba Yasin Kaya da, kızına seslendi: “Çocuğumu almadan bir yere gitmeyeceğim. HDP’liler elini vicdanlarına koysunlar. Çocuğumu kandırdılar, kaçırdılar. Kaç gel kızım. Seni yine okutacağım, inşallah öğretmen olursun.”