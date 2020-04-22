Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9785
  • 7,5814
  • 382.587
  • 98923.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Evinin odasını ve bahçesini Hint keneviri serasına çeviren şüpheli yakalandı

Evinin odasını ve bahçesini Hint keneviri serasına çeviren şüpheli yakalandı

Evinin odasını ve bahçesini Hint keneviri serasına çeviren şüpheli yakalandı

Adana'daki uyuşturcu operasyonlarında bahçede ve seraya çevrilen bir evin odasında Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, seraya dönüştürülen bir odada uzunlukları 110 santimetreye ulaşan Hint kenevirleriyle karşılaştı.

Kenevirlerin yetiştirildiği odada, buhar makinesi, elektrikli ısıtıcı, aydınlatma ve havalandırma sistemi, vantilatör ve bitki koruma ilaçları bulundu.

Ekipler, 60 kök Hint kenevirini yerlerinden söküp şüpheli Y.K'yi (57) yakaladı.

Kaşoba Mahallesi'nde de düzenlenen operasyonda ise bir evin bahçesinde toprağa ve saksılara ekili 126 kök Hint keneviri ele geçirildi, zanlı B.K. (56) gözaltına alındı.

AA


İmam sokağa çıkması yasak olan vatandaşların hayvanlarını otlattı

İmam sokağa çıkması yasak olan vatandaşların hayvanlarını otlattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'a geldi

Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas