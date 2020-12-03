Evden çalışmanın iyi ve kötü yönleri araştırıldı! Evden çalışmanın en iyi yanı esneklik

Pandemi süreciyle birlikte iş dünyasında uzaktan çalışma yaygın hale geldi. Pek çok işletme çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sağladı. Uzaktan çalışmanın getirdiği avantajları ve dezavantajları tespit etmek için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir anket çalışması gerçekleştirdi.

SÜREYİ ÇALIŞAN BELİRLİYOR

Ankete katılanlar, ‘evde çalışmanın en iyi yanlarının ne olduğu’ sorusuna yüzde 32’lik bir oranla “esnek takvim” cevabını verdi.

Çalışanlar amirleri tarafından işlerini tamamlamak için verilen sürenin kendileri tarafından planlanmasından memnun olduklarını söyledi. Yüzde 26’lık bir kesim ise büro ile sınırlı olmayan “esnek çalışma alanı” yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 21’i ise işe gitme zorunluluğunun olmaması, yüzde 11’i aile ortamında çalışmayı öne çıkardı.

İLETİŞİM SIKINTISI VE YALNIZLIK



Evden çalışmanın “en kötü tarafı” ise yüzde 20’lik oran ile işbirliği ve iletişim zorlukları olarak gösterildi. Katılımcılar, evden çalışmanın en kötü tarafını, yüzde 20’lik oran ile yalnızlık olarak ifade etti. Ankete katılanların yüzde 18’i de bu soruya işe ara verilememesi yanıtını verirken, yüzde 12’si odaklanma zorluğu, yüzde 10 ise saat farkları karşılığını verdi.