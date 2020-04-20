Evde yapılabilecek 23 Nisan etkinlikleri nelerdir? 23 Nisan etkinlikleri evde nasıl yapılacak?

Evde yapılabilecek 23 Nisan etkinlikleri ebeveynler ve çocuklar tarafından sıkça araştırılıyor. Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan evde kutlanacağı için ‘evde bayram’ teması ön planda olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT ise çocukların 23 Nisan coşkusunu eve taşımak için çalışmalara başladı. 23 Nisan etkinlikleri evde nasıl yapılacak? sorusunun yanıtı haberimizde…

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ EVDE NASIL YAPILACAK?

Korona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Pek çok etkinliğin iptal olması veya ertelenmesi üzerine 23 Nisan da bu yıl evden kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."

TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti. TRT'nin 23 Nisan Kampanyasına dizi, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimler de katılım gösterdi.

Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izleyebilecek.

Migros TV ise 23 Nisan’da tüm günü çocuklara özel hazırladığı programlara ayıracak. Migros TV 23 Nisan program içeriğinde canlı tiyatro performansından canlı konserlere kadar birçok farklı gösteri olacak.

EVDE YAPILABİLECEK 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan için sevgi konseri gerçekleştirilecek. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla ve pek çok sanatçının katılımıyla yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan konseri, İletişim Başkanlığı’nın resmi Youtube sayfasından yayınlanacak.

Evde yapılabilecek 23 Nisan etkinlikleri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un şu çağrısı da yer alıyor:

“23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."

DERGİLİK’TEN 23 NİSAN ÖZEL DERGİSİ

Dijital yayın platformu Dergilik, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturacak. Derginin içeriği, operatör kullanıcılarının gönderdiği paylaşımlardan oluşacak. 23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Evde çocuklarla birlikte inceleyip okuyarak keyifli vakit geçirilebilir.

Bir diğer etkinlik ise Beşiktaş İlkokulu’ndan geldi. Beşiktaş İlkokulu, "Sen evde ben evde bayram gününde birlikte" sloganıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında 4D sınıfı öğrencileri, çektikleri videolarla tüm çocukları, bayramlarını kutlamak için en güzel kıyafetlerini giyip, ay yıldızlı Türk bayrağını ellerine alarak 23 Nisan Perşembe saat 12.00'de balkonlara ve pencerelere davet etti.

23 Nisan’da evde yapılabilecek keyifli aktivitelerden biri de bu olabilir.