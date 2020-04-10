Evde sağlık hizmetinde patlama

YELDA GÖKDAĞ



Pandemi öncesi 80 yaş üstü hastalara hizmet verilirken artık 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve yaşa bakılmaksızın kronik rahatsızlığı olan tüm hastalara hizmet verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün AKŞAM’la paylaştığı verilere göre, Koordinasyon Merkezi’ne yapılan pandemi öncesi günlük 150-200 olan başvuru sayısı, pandemi sonrası 1200- 1600’e ulaştı. Merkeze gelen 100 aramanın 30’u ise ‘kolonya, maske ve eldiven’ gibi gereksiz taleplerden oluşuyor.

Vatandaşlar evde sağlık hizmetine 444 38 33 ulusal çağrı merkezini arayarak kolaylıkla ulaşabiliyor. Hastaların kendi talepleri doğrultusunda ikamet ettikleri adreslere göre ekiplerin yönlendirilmesi sağlanıyor.