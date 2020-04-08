Evde lahmacun hamuru nasıl yoğrulur? Evde pratik lahmacun tarifi ve yapılışı!

Evde lahmacun yapımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Lahmacun Türk mutfağının benzersiz lezzetleri arasında yer alıyor. Çoğunlukla hazır yapılmış olarak tüketilen lahmacun pratik bir şekilde evde de hazırlanabiliyor. Üzerinde bol malzemesi ve çıtır hamuru ile yiyenlerine lezzet şöleni yaşatan bu güzel yemeğin en önemli unsurlarından birisi de iç malzemesi oluyor. Fırında pişirilmesi ile beraber tavada da yapılabiliyor. Evde lahmacun nasıl yoğrulur? sorusunun yanıtı haberimizde…

LAHMACUN HAMURU MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 tutan şeker

LAHMACUN İÇİ MALZEMELERİ

200 gram ince çekilmiş kıyma

2 adet domates

1 adet büyük soğan

2adet yeşilbiber

Yarım demet maydanoz

4 diş sarımsak

1.5 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çorba kaşığı sirke

EVDE LAHMACUN YAPILIŞI

Salça ve kıyma dışındaki tüm malzemeler robottan geçirilir. Eğer evde robot yoksa oldukça ince kıyıma gelene kadar bıçak ya da satır yardımıyla malzemeler doğranır. Tüm malzemeler hazır olduktan sonra harcın içerisine kıyma ve salça da eklenir.

Hamur iyice pürüzsüz hale gelene kadar 4-5 dk boyunca yoğrulur. Ardından 8 bezeye bölünür her biri el yardımıyla yuvarlanıp tezgaha koyulur ve üzerleri nemli bir bezle örtülür.

Hamur iyice dinlendikten sonra ince şekilde açılır ve içerisine her tarafına yetecek kadar lahmacun içinden eklenir. Ardından el yardımıyla güzelce lahmacuna yayılır. Fırın en yüksek sıcaklıkla ızgara bölümünde ısıtılır. Isındıktan sonra lahmacun, içerisine konur ve güzelce kızardıktan sonra ise fırından çıkartıp servis edilebilir.

Afiyet olsun.