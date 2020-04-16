Evde kolay maske yapımı | Evde maske nasıl dikilir? İşte adım adım yapılışı…

Evde maske nasıl dikilir? Sorusu vatandaşlar tarafından gündem konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre maske tedariğinde sıkıntı yaşayan vatandaşlar evde maske yapabilirler. Evde maske yapımı sertifikalı maskeler kadar olmasa da ciddi oranda koruma sağlıyor. Evde kolay maske yapımı haberimizde…

EVDE MASKE NASIL DİKİLİR?

Evde maske yapmak için çeşitli materyaller kullanılabiliyor. Bunlar arasında kumaş bez, kağıt havlu peçete, streç gazlı bez gibi malzemeler başta geliyor. Sağlık Bakanlığı ise vatandaşların evde kolaylıkla hazırlayabilecekleri maske yapımı ile ilgili bir video yayınladı. Videoda, hazırlanan ve kullanılan maskelerin mutlaka deterjanlı su ile dikkatli bir şekilde yıkanması gerektiği vurgulanıyor. Bakanlık, evde dikilen maskeyi herkesin kullanmaması gerektiğini de vurguladı. Bez maskenin 2 yaş altı çocuklarda, şuuru kapalı kişilerde, solunum sıkıntısı yaşayanlarda ve maskeyi sorunsuz bir şekilde takıp çıkarmada sorun yaşayan kişilerde bez maske kullanılması önerilmiyor.

EVDE MASKE YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Evde maske yapımı için gerekli malzemeler şu şekilde;

-Pamuklu kumaş

-2 tane esnek olmayan 70 cm uzunluğunda kumaş şerit

-1 cm genişliğinde kumaş şerit

-İğne

-İplik

-Çengelli iğne

-Makas

-Mezura

EVDE MASKE YAPILIŞI

Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu videoya göre evde maske yapılışı adım adım şu şekilde;

Pamuklu kumaştan 24 cm enine, 18 cm boyuna olmak koşuluyla iki adet parça kesin. Kesilen parçaları üst üste koyun. Uzun kalan kenarları 1 cm içeriye doğru katlayın ve iğne iplik yardımıyla dikin. Daha sonra kısa kenarları 1,5 cm kadar içeriye doğru katlayın. Kumaşın içinden lastik geçecek şekilde boşluk bırakarak dikin. Kullanacağınız lastiği ya da kumaş şeridi maskenin kısa kenarlarının içerisinden geçirin. Maske yapımında lastik kullandıysanız, lastiklerin uçlarını sıkı bir şekilde bağlayın. Eğer kumaş şerit kullandıysanız, dikişli bölümün içinden geçirdiğiniz parçaları, başınızın arkasında bağlayın. Son olarak, içinden parça geçirdiğiniz kısımları büzerek, maskenin yüzünüze tam oturmasını sağlayın.