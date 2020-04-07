Evde kal, ödülleri topla

ERCAN ÖZTÜRK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AKŞAM’a evler için hazırladıkları online aktiviteleri anlattı. Bunlardan biri Şehir Ekranı adlı YouTube kanalında düzenlenen ‘Evde Kal Kazan’ adlı ödüllü bilgi yarışması. Ayrıca internet konserleri, spor aktiviteleriyle de vatandaşa ulaşılıyor. Evde geçen zamanlardan güzel kareler de internette yayımlanıyor. Bilgi yarışmasında kazananlara tablet bilgisayar, powerbank, kulaklık,1 GB internet, termos, takım forması, maske ve kolonya hediye olarak veriliyor.



EVLERE KİTAP SERVİSİ

Sancaktepe Belediyesi de hijyenik ortamda paketledikleri eserleri, kitap talebinde bulunan ilçe sakinlerinin evlerine sosyal mesafe kuralları içerisinde dağıtmaya başladı.

KİTAP OKUYANA ALTIN



Vatandaşı evde tutmak için kolları sıvayan AK Parti teşkilatları evde kalıp kitap okuyana altın hediye etme kampanyası başlattı. Şırnak İl Kadın Kolları belirlenen 7 kitabı ilk önce okuyup, özetini çıkaran kadınlara çeyrek altın verecek. Bir ayda 5 kitap okuyan ve özetini çıkartan kadınlara hediye çeki, 4 kitap okuyan ve özetini çıkaranlara ise ev hediye edilecek.