Evde düz saç kesimi nasıl yapılır? Makine ile erkek saç kesimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları...

Evde düz saç kesimi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan berberlerin ve kuaförlerin ise ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Makine ile erkek saç kesimi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Evde saç kesimi püf noktaları ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MAKİNE İLE ERKEK SAÇ KESİMİ NASIL YAPILIR?

Kesim için, öncelikle saç temiz olmalıdır. Saç temizse ve dolaşık değilse daha kolay kesilir. Akan suyun altında saç ıslatılır, ardından şampuan ve saç kremin uygulandıktan sonra iyice durulanır. Fırça veya tarakla saç üzerindeki dolaşıklar açılır. Böylelikle saç tıraşı daha düzgün ve temiz olur. Saç çözülmemekte direniyorsa dolaşık giderici bir ürün ya da doğal bir çözüm kullanılabilir.

Saç en iyi nemliyken ama sırılsıklam değilken kesilir, eğer su damlıyorsa havluyla kurulanır. Çünkü saç çok ıslakken kesilirse kuruyunca aynı biçimde durmayabilir. Kesim için rahat bir yer seçilir. Evde saç kesmek için en iyi yer, su ve aynanın da olduğu banyodur. Mümkünse, kafanın arkasını görebilmek için ikinci bir ayna ayarlamak iyi olacaktır. Arka duvara asılı bir ayna olabileceği gibi, başka birinin tutacağı bir el aynası da olabilir.

Saçı kaşın üzerinden geriye tarayarak bir çizgi oluşturulur, sonra bu hatla kulak arasında kalan kısım aşağı doğru taranır. Başın diğer tarafı için de aynısı yapılır. Saç, doğal ayrım çizgisine bağlı kalarak ayrılmalıdır. Arkayı ve yanları keserken saç kesme makinesi kullanmak daha kolay olabilir. Düşük numaralı başlık kullanarak makine bıçağının ucuyla yanlar aşağıdan yukarı doğru kısaltılır. Yukarı tırmandıkça makinenin bıçağını eğerek saçın geri kalanıyla yumuşak bir geçiş elde edilebilir.

Eğer makas kullanılacaksa başın üst kısmındaki saçlar tarakla ya da parmaklarla kaldırılır. Küçük bölümler halinde yavaş yavaş ve dikkatlice kesilir. Saçın üst kısmındaki makas izleri yanlardakilerden daha belirgin olacaktır. Saç tepesi kesilirken dikkatli olunmalıdır, genelde burada başın geri kalanından daha hassas olmak gerekir.

Ense kökündeki saçlar da yine saç ya da sakal kesme makinesiyle alınır. Yatay bir çizgiyle ense hattı belirlenir ve sonra saçları giderek kısaltarak ense köküne kadar inilir. El aynasıyla ense çizgisini kontrol edip düzgün ve eşit olup olmadığına bakılabilir. Son olarak favori boyu da ayarlanıp tıraş bıçağı veya makine yardımıyla kısaltılır. Saç kesimi sonrası saça şekil verilir.

EVDE DÜZ SAÇ KESİMİ PÜF NOKTALARI

-Saç kesmeden önce eski bir tişört giyilir ya da örtü serilir ki saçlar yere dökülmesin.

-Saç kesimi lavabonun önünde yapılıyorsa saçlar içine gitmesin diye lavabonun gideri kapatılır.

-Hata yapmaktan çekiniliyorsa, ulaşması zor noktalar için evdekilerden yardım alınabilir.