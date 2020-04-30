Evde çalışanlar, siber tehlikeye dikkat!

DEVRİM TOSUNOĞLU



AKŞAM’a konuşan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, “Şirket bilgisayarına çocuklar oyun yüklese bile zararlı yazılımlar cihaza sızar” dedi. Güncellenmeyen ve şifrelenmeyen cihazlarla şirket kaynaklarının arasına girecek casus yazılımlar yüzünden kurum verilerinin de çalınıp silinebileceğini söyledi. Basit şifre ve VPN bağlantıları nedeniyle bilgilerin fidyecilerin eline dahi geçebileceğini belirten Demircan, şu uyarıları yaptı;

YERLİSİ DAHA GÜVENLİ



• Tele-konferans uygulamalarını bilgi işlem departmanı seçmeli. Yerli operatörlerin uygulamaları daha güvenli.

• Kurumun verdiği cihazların antivirüs güncellemelerini düzenli yapın.

• Kurum hesaplarından gelen maillerin gerçekliğine dikkat edin. Gelen her dosya ekini açmayın.

• Ücretsiz dosya transfer hizmeti sunan uygulamalar riskli.

• Şirkete bağlandığınız kablosuz ağları şifreleyin.

• ADSL modemler güncellenmeli. Güncelleme alamayan modem değiştirilmeli.