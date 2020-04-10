Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!

Evde bakım maaşı yatan iller hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarından yoğun olarak "Evde bakım maaşı yatan iller hangisi?" sorusunun cevabını arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç kişiler için faaliyete sunduğu bu hizmet 1.dereceden yakın akrabalara ödeniyor. E-devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşı ile ilgili detaylı bilgi haberimizde.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

Evde bakım maaşı yatan il il Hatay daha sonra Tokat, Aksaray ve Antalya oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.