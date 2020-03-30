Evde 24 saat rehberi! '1 saatten fazla haber izlemeyin'

ÖZLEM SÖNMEZ



Uzmanlar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sosyal izolasyon önerisinin virüsten korunmada etkili olduğuna işaret etti. Evde sıkılmamak ve depresyona girmemek için yapılması gerekenleri tek tek sıralayan uzmanlar, koronavirüs salgınına ilişkin haber ve gelişmelerin takiplerinin de sınırlı tutulması gerektiğinin altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, şu önerilerde bulundu:

• Evde olanlar kendilerini aktif tutsunlar. Eksik kalan ev işleri varsa onları tamamlamak, evi düzenlemek için iyi bir fırsat.

• Zihinsel faaliyetleri sürdürmek gerekir ve bunun için en basit ve en etkili yöntem olarak kitap okunabilir, bulmaca çözülebilir.

• Virüsle ilgili haberleri yetkili kişilerden dinleyin. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarına itibar edilmeli.

• Koronavirüs salgınına ilişkin haber ve gelişmeleri takip sınırlı tutulmalı. Önerim günde iki kere konuya yarım saat ayırsınlar.

• Sürekli konuya odaklanmak kaygıyı ve peşinden çaresizlik duygusunu artırabilir. Şimdi kaygılıyız ama bir süre sonra ölümlerin artması ve evden çıkamama sonucunda depresyon belirtileri de başlayabilir. Bu yüzden bu haberlerle ilişki minimumda kalmalı.

ONLINE EĞİTİM ALIN



Evde yapılabilecek, kendinizi becerikli bulduğunuz ya da ilginizi çeken alanlarda el işi ya da hobilerinizle meşgul olabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinde alınabilecek birçok eğitim var, bunları takip edip yeni şeylerle zihninizi aktif tutabilirsiniz.

VİDEOLARI İZLEYİP EGZERSİZ YAPIN



Dışarı çıkmama ya da sadece zorunlu hallerde dışarıya çıkılması nedeniyle ortaya çıkan hareketsizliği mutlaka önlemelisiniz. Bu kapsamda basit baş-boyun-kol-omuz hareketlerini düzenli yapabilirsiniz.

BAHAR TEMİZLİĞİNİN ŞİMDİ TAM VAKTİ



Bu sıkıntılı günlerde evinize baharı getirmek için açın camları, yıkayın perdeleri, örtüleri... İşte bahar temizliğinin ipuçları...

Salonlar bahar temizliğinin ilk adımıdır. Salon temizliğine cam ve pencerelerden başlayabilir ve bahar güneşinin evinizi aydınlatmasını sağlayabilirsiniz. Detaylı cam ve pencere temizliği sırasında perdelerinizi çıkararak kış aylarında oluşan is ve kirden perdelerinizi arındırın. Stor kullanıyorsanız nemli sabunlu bir bezle silerek bakımını yapın. Avize ve ampul temizliğiyle daha aydınlık bir ortam yaratın.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANIN



Mikro-fiber bez yardımıyla avize silerken lambaların kapalı konumda olmasına ve avizeye ulaşırken merdiven kullanacaksanız yanınızda birinin olmasına özen gösterin. Koltuk ve halılarınızı iyice silerek daha ferah bir ortama kavuşabilirsiniz. Koltuk örtülerini, kılıflarını mutlaka yıkayın. Genel temizlik kuralları içinde virüse karşı çamaşır suyu kullanmayı aman unutmayın.

Mutfak çekmeceleri ve dolaplarını yağdan arındırarak temizliğe başlayın. Kullanmadığınız eşyaları veya bozulmuş olan gıdaları atarak dolaplarınızda yer açmaya özen gösterin.

SİRKEYLE TEMİZLEYİN



Boş kapları bulaşık makinesinde yıkayarak hijyenik hale getirin. Ayrıca su ve sirke yardımıyla çaydanlık, robot veya kahve makinesi gibi eşyalarınızı daha temiz hale getirebilirsiniz. Tost makinesi gibi aletleri tabanını çıkararak kırıntılardan arındırmalı ve ekmek kızartma makinenizin altındaki ekmekleri temizlemeyi unutmamalısınız. Ilık su ve sabunla birlikte aspiratör ve davlumbaz temizliği de mutfağınızda tam hijyen sağlar.

ODADA TEMİZLİK KOKUSU



Yatak odalarında temizliğe ilk iş dolabınızı düzenleyerek başlayın. Baza ve çekyatlarınızı boşaltarak içlerini silin. Kışlık kıyafetlerinizi yıkadıktan sonra vakumlu poşetlere koyarak saklayın. Ara mevsim kıyafetlerinizi ise gardıropta kolay ulaşılabilir yerlere koymayı deneyin. Nevresimlerinizi yıkadıktan sonra yastıklarınızı da yıkamayı unutmayın. Yastıkları her 3 ile 6 ayda bir yıkamak gerekir. Makyaj masanızı ve makyaj malzemelerinizi ılık su ve sabunla birlikte toz ve kirlerden arındırabilirsiniz. Aynanızı da uygun ürünlerle silerek temiz hale getirebilirsiniz. Perdeleri yıkamayı da unutmayın. Ayakkabılıktaki botları ve çizmeleri temizleyip kaldırın…

KOMŞUNUZ EVE GELİRSE…



Dışarıyla bağlantımızı kestiğimiz şu günlerde kapınıza komşunuz gelirse ve siz de kendisine hayır diyemezseniz şu önerilere dikkat edin…

• Misafirinizle asla sarılmayın, tokalaşmayın.

• Otururken sosyal mesafeye mutlaka dikkat edin.

• İkramda bulunduğunuz tabak ve bardakları mutlaka dezenfekte edin.

• Oturduğu yerleri, tuttuğu kapı kollarını çamaşır suyuyla temizleyin.

• Evi havalandırmayı asla ihmal etmeyin.

PLASTİK ELDİVEN DOĞRU KULLANILMIYOR



Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında vatandaşlar plastik eldiveni yaygın olarak kullanıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: “Virüs, plastiklerin üzerinde daha uzun yaşıyor. Eldivenler insanlarda yalancı bir güven hissi yaratıyor. Eldivenle çıktığımızda, korkusuzca her şeye dokunuyoruz. Su, sabun ve kolonyayı tercih edin.”

SAĞLIĞINIZI BU DÖNEMDE KORUYACAK 9 SAVAŞÇI



ZENCEFİLİ EKSİK ETMEYİN, YUMURTAYI HER GÜN TÜKETİN



Evde kalmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenme de şüphesiz çok büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak 9 güçlü savaşçıyı sıraladı.

• Antioksidan içeren besinler tüketin: Yaban mersini, nar, pancar, kırmızı lahana, yeşil çay gibi güçlü antioksidanların yanı sıra; bitkilere rengini ve tadını veren, en çok da sebze ve meyvelerde bulunan fitokimyasallar ile de bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

• C vitaminine ağırlık verin: Portakal, mandalina, limon, kivi, maydanoz, ıspanak, turp, brokoli, kırmızı biber ve yeşil bibere sofranızda yer açın.

• A vitaminini ihmal etmeyin: Yapılan bilimsel çalışmalar; A vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminde bozulmalara yol açtığını, bunun da enfeksiyon hastalıklarının ilerlemesini hızlandırdığını ortaya koyuyor. A vitamininden zengin olan; yumurta, süt ve süt ürünleri, havuç, kırmızı biber gibi besinlerden karşılayabilirsiniz.

• Çinko kaynaklarına özen gösterin: Yapılan çalışmalar, çinko eksikliği olan kişilerin çeşitli patojenlere (virüs, bakteri gibi) karşı duyarlılıklarının artmış olduğunu gösteriyor. Kabak çekirdeği, tam tahıllar, yulaf ve çiğ badem gibi çinko mineralinden zengin besinleri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye özen gösterin.

• D vitamininizi ölçtürün: D vitamininin bağışıklık sistemini destekleyici, vücut direncini artırıcı ve dolayısıyla viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkileri bulunuyor. Bu nedenle D vitamini oranınızı ölçtürüp takviye yapın.

• Probiyotik ve prebiyotiklere sofranızda yer açın: Bağırsak floramızın bütünlüğünü korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, yararlı bakterilerin gelişimi için onlara prebiyotik lifler vermek, bunun için de günlük beslenmemizde kefir, peynir gibi probiyotik yiyecekler ile yulaf, tam tahıllar, kurubaklagiller gibi prebiyotik kaynaklara yer vermek gerekiyor.

• Taze ya da toz zencefil: Bulaşıcı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabilecek antimikrobiyal potansiyele de sahip olan zencefili taze ya da toz zencefil olarak yemeklerinize ekleyerek de tüketebilirsiniz.

BOL BOL BULMACA ÇÖZÜN



Bir süre evimizden çıkmamak, çok mecburi durumlarda dışarı çıkmak, çıktığımızda ise virüsten korunma ve yayılmasını önleme kurallarına uymak bu salgından bir an evvel kurtulmamızı sağlayacaktır. Evde vaktinizi boşa harcamamak ve kaliteli vakit geçirmek için yapılacaklar listesi hazırladık:

• Online puzzle çözün.

• Bahar geldi, çiçeklerinizin topraklarını değiştirin, yeni çiçekler dikin.

• Evde küçük dekorasyon değişiklikleri yapın.

• Kitaplığınızı düzenleyin, arşivleyin, çocuğunuzla birlikte kitap köşesi oluşturun. Yırtılmış kitaplarınızı tamir edin…

• İnternetten evdeki malzemelerle bez bebek yapmayı öğrenin.

• Evde oynanabilecek oyunları daha eğlenceli hale getirmek için küçük para ödülleri koyun.

• Evde oynanabilecek oyunları daha eğlenceli hale getirmek için küçük para ödülleri koyun.

• İzlemediğiniz filmleri sinema ortamı haline getirdiğiniz küçük odanızda sırayla izleyin.

• Yapmadığınız yemekleri, kekleri, pastaları deneyin.

• Sosyal medya ile aranıza mutlaka mesafe koyun..

• Eski kıyafetlerinizi değerlendirip yeni ürünler yapın.