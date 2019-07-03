Temmuz ayı zamlı öğretmen maaşı ne kadar? en çok merak edilen konular arasında üst sıralarda bulunuyor. Ev sahipleri her ayın 3'ünde açıklanan kira zam oranlarını heyecanla bekliyor. Temmuz ayında ev ve işyeri kira sözleşmesi yenilenecek olanlara yapılacak zam oranı da belli oldu. TÜİK üretici ve tüketici fiyat endekslerini bugün saat 10:00'da sitesinde yayınladı. Böylece 2019 Temmuz ev ve işyeri zamlı kira oranı da belli oldu. Ev ve işyeri kira artış oranı Temmuz 2019 ne kadar? EV ve işyeri kira artışı hesaplama işlemlerini merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

EV KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2019

Ev kira artış oranı Temmuz 2019 yüzde 19,88 oldu.Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Buna göre Temmuz 2019 ev kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında 19,88 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ TEMMUZ 2019

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ 2019

Kira bedeli için yapılacak 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıklanan karar ile Mayıs 2019 tarihinden itibaren her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici fiyat endeksi TÜFE oranları kullanılıyor.

Ancak kanunda yer alan düzenlemelere göre işyerin kiracılarına sözleşmede belirtilen orana sadık kalma kuralı ile istenlen zam yapılabiliyor. Dükkan kira sözleşmesinde ÜFE yazıyorsa Yurt içi üretici fiyat endeksine göre, TÜFE yazıyor ise Tüketici fiyat endeksine göre işyeri kira artışı yapılıyor.

ÜFE ORANLARI TEMMUZ 2019

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %0,09 arttıYurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,04 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,81 artış gösterdi.

ÜFE'ye göre zam yapılacaksa yüzde 32,81

TÜFE ORANLARI TEMMUZ 2019

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2019

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı.TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

TÜFE'ye göre zam yapılacaksa yüzde 19,88