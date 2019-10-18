Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,791
  • 6,4466
  • 276.637
  • 98475.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 'Ponzi Arzu'nun davası, mütalaa için savcılığa gönderildi

'Ponzi Arzu'nun davası, mütalaa için savcılığa gönderildi

'Ponzi Arzu'nun davası, mütalaa için savcılığa gönderildi

Bursa'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bir önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil ile 8 tutuksuz sanıktan Gökhan Ş., Deniz Ü., İbrahim E. ve Barış B. hazır bulundu. Mağdurların da katıldığı duruşmada, dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1050 yıl hapis cezası talep edildi. Mertgil önceki savunmalarını tekrarladı. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti.

Mağdurların paralarını geri alamadıklarını belirterek, şikayetlerini sürdürdüklerini ifade ettikleri duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Oğuzhan Özyakup, Melisa Aslı Pamuk'a ihanet mi etti?
Kadir Doğulu: Birbirimize hiddetli bir şekilde bağırınca...
Serenay Sarıkaya'nın evinin kirası dudak uçuklattı!
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu´nun (SMO) Fırat´ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör

Yaşlı adam, SMO askerlerini gözyaşlarıyla karşıladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir’de 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor