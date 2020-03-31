Ev hanımları için emeklilik fırsatı! Ev hanımları nasıl emekli olabilir? İşte ev hanımı emekli olma şartları…

Milyonlarca ev hanımı aile bütçesine katkı yapmak ve geleceklerini güvence alına almak için emekli olmanın yollarını arıyor. Ev hanımları sigortalı olmadıkları için emeklilik hakkına sahip olmada çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Ev hanımları için emeklilik fırsatı, isteğe bağlı sigorta ve vergisiz esnaflık olmak üzere iki seçeneğe bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Ev hanımı emekli olma şartları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Ev hanımlarına emeklilik için iki seçenek mevcut: isteğe bağlı sigorta ve vergisiz esnaflık.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Ev hanımları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak, sigortalı olabiliyor. Düzenli prim ödeyerek emeklilik hakkını da elde edebiliyor. Sigortalılık süresi ise SGK’ya yapılan başvurunun kayıtlara geçmesi ile başlıyor. Ödenecek prim için alt ve üst sınır söz konusu. En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32’si kadar. 2020 yılında ödenecek aylık en az 847 lira. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, devletin sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Bugün isteğe bağlı emeklilik sistemine giren bir ev hanımları, 9000 gün prim ödemek durumunda. Bunun bir de yaş haddi var. 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanlar 5400 gün prim ödeyerek, 61 yaşında emekli olabiliyor.

VERGİSİZ ESNAFLIK

Evde üretim yapan kadınlar bu haktan yararlanabilir. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, nakış işleri, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, tığ örgü işleri, tarhana, erişte ve mantı gibi ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Bu ürünlerin de sadece kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması şartı var.

EV HANIMI EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

Ev hanımları için emekli olma şartları ise şu şekilde;

-18 yaşından büyük olmak.

-Zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışmamak.

-Sahip olduğu sigorta nedeniyle aylık alıyor olmamak.

-Gelir Vergisi’nden muaf olduğunu belgelemek.

-Sosyal sigorta güvencesi olmaması.