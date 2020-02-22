Etnospor ne demek? 3. Uluslararası Etnospor nerede, kaç gün sürecek? İşte yanıtı

Etnospor ne demek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 3. Uluslararası Etnospor Forumu bugün başladı. Geleneksel Sporların İhyası' temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, iki gün sürecek. 55 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcı, başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği forumda bir araya gelecek. Geleneksel sporların sorunlarını belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği organizasyonda, Japonya'dan Kazakistan'a, Fas'tan Brezilya'ya birçok ülke, geleneksel sporların ve oyunların geleceği için ortak çalışmalar yapacak.

Açılış programı ile başlayacak olan Forum, panel ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam edecektir. Forum boyunca geleneksel sporların gelişmesi için devlet desteğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması; geleneksel sporların ve oyunların gençler üzerindeki olumlu etkilerinin artırılması ve genç neslin bu alanlara teşvik edilmesi; geleneksel sporlarla ilgili bilgilerin korunması ve belgelenmesi için üniversiteler, federasyonlar, kulüpler ile iş birliklerinin yapılması üzerinde durulacaktır. İki gün sürecek olan çalışmalar sonunda ortaya çıkacak sonuç bildirisi kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3. ULUSLARARASI ETNOSPOR NEREDE?

Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 3. Uluslararası Etnospor Forumu, bugün Antalya'da başladı.

ETNOSPOR NE DEMEK?

Etnospor, spor dallarının giderek kurumsallaştığı, sportif başarının bir gösterge olduğu çağımızda yüzyıllardır çeşitli kültürler tarafından icra edilen birbirinden zengin oyunlar / sporlar için yapılan genel bir tanımdır.

Etnospor bu geleneklerin unutulmaması, yeniden üretilmesi ve tekrar Dünya sahnesine çıkarılması amacıyla pek çok yerel kimliği içinde barındırmaktadır.

Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yağlı Güreş ve Yaya Okçuluğu, bu kapsamda yer alan spor dalları arasında yer almaktadır.