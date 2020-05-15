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  3. 'Etik Kurul' hesabı sosyal medya etik kurallarını denetleyecek, uygunsuz paylaşımlar deşifre edilecek

'Etik Kurul' hesabı sosyal medya etik kurallarını denetleyecek, uygunsuz paylaşımlar deşifre edilecek

'Etik Kurul' hesabı sosyal medya etik kurallarını denetleyecek, uygunsuz paylaşımlar deşifre edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, parti üyeleri için duyurduğu 12 maddelik sosyal medya etik kurallarının denetiminin sağlanması amacıyla, 'Etik Kurul' isimli bağımsız bir Twitter hesabı açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın duyurduğu kuralları hazırlayan komisyonun denetiminde kurulan Etik Kurul hesabı; etik kurallarını tanımaksızın saldırı, hakaret, nefret, tehdit gibi suçlar işleyerek sosyal medya kullanan kullanıcıların paylaşımlarını belirlenen 12 madde çerçevesinde değerlendirecek. Uygunsuz paylaşımları deşifre edecek. 

Hesap ayrıca, söz konusu kurallara uyacağını taahhüt ederek profiline yeşil ikon ekleyen kullanıcıları da denetime tabi tutacak.


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