Eti pişirirken katı yağ kullanmayın

Bir sağlık sorunun ortaya çıkmaması için porsiyon kontrolüne ve besin grubu dağılımına önem verilmesi gerektiğini belirten Romatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, "Koronavirüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemlidir" dedi. "Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır" diyen Diyet Uzmanı Selin Cengiz "Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine ekstra yağ ilave edilmemelidir. Özellikle katı yağlar, et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır" diye uyardı.