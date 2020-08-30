Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3251
  • 8,6946
  • 462.709
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eti pişirirken katı yağ kullanmayın
30 Ağustos 2020 Pazar 23:08 | Son Güncelleme:

Eti pişirirken katı yağ kullanmayın

Eti pişirirken katı yağ kullanmayın

Kırmızı etin yanlış pişirilmesi ya da fazla tüketilmesi özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastaları gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişileri olumsuz etkileyebilir.

Bir sağlık sorunun ortaya çıkmaması için porsiyon kontrolüne ve besin grubu dağılımına önem verilmesi gerektiğini belirten Romatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, "Koronavirüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması, et ürünleri başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemlidir" dedi. "Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır" diyen Diyet Uzmanı Selin Cengiz "Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine ekstra yağ ilave edilmemelidir. Özellikle katı yağlar, et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır" diye uyardı.

Türkiye'den, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a uyarı
Muharrem İnce hazırlıklarını tamamladı
Korku dolu anlar kameralara yansıdı: Uçurtmanın ipine dolanan çocuk metrelerce havaya savruldu
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
İsrail gazetesinden ortalığı karıştıracak iddia:
CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde gazeteciler darp edildi!

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresinde gazeteciler darp edildi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağust

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 İHA ile 30 Ağustos gösterisi hayran bıraktı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapım

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor