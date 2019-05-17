Esrar üreten iş insanı suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir deri fabrikasının sahibi M.T'nin (28) esrar sattığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, M.T. ile iletişim kurdu.

Alıcı gibi davranan jandarma ile merkeze bağlı Yapağılar köyüne gitmek isteyen M.T'nin otomobili dün öğle saatlerinde köy yakınlarında durduruldu.

Otomobilde arama yapan ekipler, 690 gram kubar esrar ele geçirdi, iş insanı M.T'yi gözaltına aldı.

- Fabrikada esrar üretim odası bulundu

Mahkemeden alınan arama kararıyla şüphelinin sahibi olduğu fabrikada arama yapan jandarma ekipleri, esrar üretimi yapılan özel bir oda tespit etti.

Toprak zeminli odada ışık ve ısı kaynakları, çok sayıda saksı, havalandırma sistemi, vantilatör ve dijital sıcaklık ölçer cihazları bulan ekipler, burada da 830 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Zanlı M.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

(AA)