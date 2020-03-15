Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü hayatını kaybetti! Esra Elönü kimdir?

Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü hayatını kaybetti. Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü neden öldü? Ünlü gazetesi Elönü resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum.” açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde sizlerle.



BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

ESRA ELÖNÜ ‘DEN AÇIKLAMA

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum

ESRA ELÖNÜ KİMDİR?

Esra Elönü 1982 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Gaziaosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nden mezun olup Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Esra Elönü, lise öğreniminin ardından üniversite eğitimine devam etmedi. Gazeteci Yazar Esra Elönü birçok televizyon programında da sunuculuk yaptı.