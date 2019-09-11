Eşlerine not bırakıp kaçtılar
Kütahya’da Ayşen Daşgın (22) ve kız kardeşi Reyhan Keçiş (18), geçtiğimiz pazar günü eşlerine ‘Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar, seni istemiyorum’ yazılı notları bıraktıktan sonra kayıplara karıştı.
Eve gelen eşleri notları bulunca ailelerine haber verdi. Önce yakın çevrede aranan iki kız kardeş bulunamayınca durum polise bildirildi. İki kızı kayıplara karışan anne Hamiyet Kaba (41), kızlarının eşleriyle sorun yaşamadığını belirterek “Çocuklarımın hiçbir şeyi yoktu, kandırdılar mı, dolandırdılar mı, çocuklarımı bulun” diye gözyaşı döktü.