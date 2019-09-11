Eşlerine not bırakıp kaçtılar

Eve gelen eşleri notları bulunca ailelerine haber verdi. Önce yakın çevrede aranan iki kız kardeş bulunamayınca durum polise bildirildi. İki kızı kayıplara karışan anne Hamiyet Kaba (41), kızlarının eşleriyle sorun yaşamadığını belirterek “Çocuklarımın hiçbir şeyi yoktu, kandırdılar mı, dolandırdılar mı, çocuklarımı bulun” diye gözyaşı döktü.