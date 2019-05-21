Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte son bölümde yaşananlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Merakla takip edilen dizide bu hafta; Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler. Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 138. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki nihayet yakalanmıştır. Zeki'ye gereken cezayı vermek ise en çok Haşmet'in hakkıdır; fakat yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata olacaktır. Düşmanını, yüreği soğuyana kadar öldürmemeye niyet eden Haşmet, bu hatası yüzünden hem Zeki'den hem de canından olmakla burun burunadır.

Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler. Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır. Duygularını kullanan bu adamdan hesap sormak isteyen Esra'nın korkusuz tavırları, bir ölüm kalım savaşının içine girmesine neden olacaktır.

Esra'nın hayatıyla oyun oynadıklarını düşünen Çakırbeyliler, bu savaştan kendilerini sorumlu tutacaklardır. Esra'yı ölüme terk edip kaçan Akif ise artık kandırabileceği tek kişinin, Serpil'in yanında soluğu alır. Serpil, Özlem eve geldiğinde gerçek yüzünü gösteren Akif'in oyununu fark ettiğinde her şey için çok geç olacaktır. Akif için kaçış bileti olan Alparslan, kurtulması zor bir tuzağın içine doğru sürüklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE - ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi...

Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur. Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te Malatya’da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan Oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya’da çalıştıkları için Üsküdar’da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.

Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda Yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Kurtlar Vadisi" adlı diziden sonra "Aşkımızda Ölüm Var", "İlk aşkım" ve "Geniş Zamanlar" adlı dizilerde rol aldıysa da bu diziler uzun soluklu olmadı. 2007 yılında "Beynelnilel" ve "Sıfır Dediğimde" adlı filmlerde rol aldıktan sonra ayını yıl "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Poyraz karakteri ile karşımıza çıktı. "Ölümden Öte Köy Yok" isimli bir de şiir albümü bulunmaktadır. Oktay Kaynarca, 6,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özgü Namal'dan 2008 yılında ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Zara ile "Salı Sefası"isimli programı ve ATV'de"Türkünü Söyle" isimli yarışma programı sundu.

Oktay Kaynarca, 1 Temmuz 2012 tarihinde reklamcı Melek Angun (d.1981) ile evlendi. 2013 yılının Mayıs ayında boşandı.

2012 yılında "Ustura Kemal" dizisine başlamış fakat gereken reytingleri yakalayamadığı için dizi yayından kaldırıldı. 2013 yılında da "Kapanmadan Kazan" adlı yarışma programını sunmak üzere 20 program çekilmiş, ancak gezi parkı olaylarına destek verdiği için daha yayına başlamadan program iptal edilmiştir. Yerine aynı programı Murat Serezli sunmaktadır.

OKTAY KAYNARCA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER:

2002 – 39. Antalya Film Şenliği'nde, Deli Yürek-Boomerang Cehennemi filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

1994 – Derin Bir Soluk Al ( Gapting )-Avni DİLLİGİL ( En iyi erkek oyuncu )

OZAN AKABABA

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer alana Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor.

2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile kariyerine ilk adımını atan Ozan Akbaba, 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Ayrıca Sıla'nın Yeni Ay albümünde bulunan Vaziyetler şarkısının klibinde oynamıştır.

Ozan Akbaba şimdilerde ise Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba, 1.80 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.