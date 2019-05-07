Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni 137. bölüm fragmanı EDHO izle 136. son bölüm ATV'de

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 137. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümüne sürprizler damga vuruyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Hızır İlyas’a “Eğer bir psikopatın kız kardeşine sarılıyorsan ömrün uzun olmaz. Ya onunla ciddi bir gelecek planlarsın ya da bu meseleyi unutursun gider.” diye nasihat verir. İlyas ise “Peki, ben bu kızla bir gelecek planlıyorsam abi?” diyerek niyetini ortaya koyar. Hızır İlyas’a “’Esra’yı çağır gelsin.” diyor. Mesajı alan İlyas Esra’ya Zeki’nin fotoğrafını gösteriyor ve “Sizin eve gelirse ya da sizinle irtibata geçerse bana haber verir misin?” diye sorar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 137. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 136. BÖLÜM ÖZETİ

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir. Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir. Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir. Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir. Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE - ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi...

Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur. Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

OKTAY KAYNARCA

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te Malatya’da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan Oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya’da çalıştıkları için Üsküdar’da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.

Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda Yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Kurtlar Vadisi" adlı diziden sonra "Aşkımızda Ölüm Var", "İlk aşkım" ve "Geniş Zamanlar" adlı dizilerde rol aldıysa da bu diziler uzun soluklu olmadı. 2007 yılında "Beynelnilel" ve "Sıfır Dediğimde" adlı filmlerde rol aldıktan sonra ayını yıl "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Poyraz karakteri ile karşımıza çıktı. "Ölümden Öte Köy Yok" isimli bir de şiir albümü bulunmaktadır. Oktay Kaynarca, 6,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özgü Namal'dan 2008 yılında ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Zara ile "Salı Sefası"isimli programı ve ATV'de"Türkünü Söyle" isimli yarışma programı sundu.

Oktay Kaynarca, 1 Temmuz 2012 tarihinde reklamcı Melek Angun (d.1981) ile evlendi. 2013 yılının Mayıs ayında boşandı.

2012 yılında "Ustura Kemal" dizisine başlamış fakat gereken reytingleri yakalayamadığı için dizi yayından kaldırıldı. 2013 yılında da "Kapanmadan Kazan" adlı yarışma programını sunmak üzere 20 program çekilmiş, ancak gezi parkı olaylarına destek verdiği için daha yayına başlamadan program iptal edilmiştir. Yerine aynı programı Murat Serezli sunmaktadır.

OKTAY KAYNARCA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER:

2002 – 39. Antalya Film Şenliği'nde, Deli Yürek-Boomerang Cehennemi filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

1994 – Derin Bir Soluk Al ( Gapting )-Avni DİLLİGİL ( En iyi erkek oyuncu )

OZAN AKABABA

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer alana Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor.

2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile kariyerine ilk adımını atan Ozan Akbaba, 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Ayrıca Sıla'nın Yeni Ay albümünde bulunan Vaziyetler şarkısının klibinde oynamıştır.

Ozan Akbaba şimdilerde ise Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba, 1.80 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.