Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleşen çalışmalarda 1 kişi yakalandı. Şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramada; satışa hazır 174 çıkı halinde 43,45 gram sentetik bonzai maddesi, 27 adet extacy hap, 16 adet lyrica hap, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılırken şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA