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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen M.A'nın bulunduğu otomobili, Eskişehir-Ankara kara yolunun 32. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 137 bronz sikke ile bronzdan yapılmış lamba, yüzük, 2 küpe ve 7 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

(AA)

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