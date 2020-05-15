Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9066
  • 7,4698
  • 387.148
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eskişehir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Eskişehir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Eskişehir'de maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir nedenle evlerinden ayrıldıkları andan evlerine geri dönünceye kadar maske takmalarının ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirildiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, vatandaşların alan, meydan, sokak ve iş yerlerinde maskesiz bulunmalarına izin verilmeyeceği, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını kaydedildi.


Organize suç örgütlerine operasyon

Organize suç örgütlerine operasyon

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı döneminde salgın hastalıklarda kullanıldı! Faydasına şaşıracaksınız!

Türk kahvesinin az bilinen yararları