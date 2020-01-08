Eskişehir'de kar tatili var mı? 8 Ocak Çarşamba Eskişehir'de okullar tatil edildi mi?

Eskişehir’de 8 Ocak Çarşamba günü kar tatili var mı? sorusu binlerce öğrenci tarafından aratılmaya başladı. Gözler Eskişehir Valiliğinden gelecek kar tatili açıklamasında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre 8 Ocak Çarşamba ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Eskişehir’de okullar tatil mi? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

8 OCAK ÇARŞAMBA ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir’de okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Erzurum çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.