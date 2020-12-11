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11 Aralık 2020 Cuma 22:12 | Son Güncelleme:

Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi

Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi
AA

Eskişehir'de 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil'i satmak için müşteri aradıkları belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Y.C.Ö. ve S.Ç'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler 3 şüpheliyi Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme istasyonunda, şüphelilere öncülük yapan A.H, A.Y. ve M.Ç'yi ise başka bir araçta gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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