Eskişehir TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura sonucu sorgulama

Eskişehir TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? inter nette yoğun olarak araştırılan konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın inşa edeceği Eskişehir Tepebaşı projesinde toplam 500 adet için kura heyecanı yaşanacak. Eskişehir TOKİ projesi başvuruları 11 Mart 2019 tarihinde başlayıp 19 Nisan'da son buldu. Başvuru işlemleri T. Halk Bankası A.Ş.’nin Eskişehir İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile kabul edildi. Eskişehir TOKİ kuraları bugün çekiliyor. Eskişehir TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı mı? diye merak ediyorsanız işte TOKİ Eskişehir kura sonucu sorgulama işlemleri..

ESKİŞEHİR TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Eskişehir TOKİ çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Mahalleleri Projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1 nitelikli 500 adet ve 3+1 nitelikli 250 adet konutun “Hak Sahibi Belirleme Kurası”, bugün saat:14:00’de Porsuk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. TOKİ'nin hak sahibi olamaynlara gönderdiği mesaja göre başvuru bedeli 3 iş gününden sonra başvuru bedeli yatırılan şubelerinden dekont ve kimlik ile alınabiliyor.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.