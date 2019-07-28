Eski TBMM Başkanı Bozbeyli vefat etti

Edinilen bilgiye göre, bir süredir böbrek ve akciğer ile ilgili rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Bozbeyli, yoğun bakımda kaldığı özel hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Bozbeyli'nin cenazesi, yarın TBMM'de yapılacak tören ve Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1927'de doğan Bozbeyli, babasının memuriyeti dolayısıyla ilk, orta ve lise öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde tamamladı.

1957'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren ve bu kentten 1961'de milletvekili seçilen Bozbeyli, 1961-1962'de Adalet Partisi Meclis Grubu Başkan Vekili, 1962-1965'te TBMM Başkan Vekili, 1965-1970 yıllarında ise TBMM Başkanı olarak görev aldı.

Adalet Partisi'nde Genel Başkan Süleyman Demirel'e muhalif olan, 1970'te partisinden ve Meclis Başkanlığından ayrılan Bozbeyli, arkadaşlarıyla kurduğu Demokratik Parti'nin (DP) genel başkanı oldu.

(AA)

Ferruh Bozbeyli kimdir?

Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1927) Türk siyaset adamı. Demokratik Parti’nin genel başkanlığını yapmıştır. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu, ilk ve ortaöğrenimini İslahiye, İskenderun ve Antakya’da yaptı. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir süre avukatlıkla uğraştı. 1961’de siyasete atılarak Adalet Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi. AP’ nin meclis grubu başkanlığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliği yaptı. 1965’te TBMM başkanı oldu. 1970’te önce meclis başkanlığından sonra da AP’den ayrıldı. AP’den ayrılanların oluştur­duğu Demokratik Parti kurucuları arasında yer aldı ve partinin genel başkanlığına getirildi. Program bakımından AP’den pek farklı olmayan DP, özünde eski Demokrat Parti’nin siyasal mirasına sahip çıkmayı amaçlıyordu.

Demokratik Parti, Mart 1975’te I. Milliyetçi Cephe hükümetinin kuruluş görüşmeleri sırasında parçalanarak gücünü yitirdi. Bozbeyli, 1977 seçimle­rine katıldıysa da kazanamadı. 1979’da DP genel başkanlığından ve etkin siyası yaşamdan çekildi.

Ferruh Bozbeyli Eserleri

Türkiye’de Siyasi Partilerin Eko­nomik ve Sosyal Görüşleri, 1969;

Demokratik Sağ,

DP'de 8 yıl genel başkanlık yapan Bozbeyli, 1978'de bu görevinden de istifa ederek siyasetten çekildi.