Eski sevgilisinin kezzap attığı Berfin AKŞAM'a konuştu:İnsan içine çıkacak 'yüzüm' olsun

SONER KAN

Hatay İskenderun’da yaşayan Berfin Özek (19), sosyal medyada tanıştığı Casim Ozan Çeltik ile sevgili oldu. Bir süre sonra da konuşarak ayrıldı. Ancak Çeltik bir hafta sonra genç kızı arayıp tehdit etmeye başladı. Yüzünü atkıyla kapatan saplantılı şahıs, 15 Ocak günü dershaneden çıkıp eve giden Berfin’in önünü keserek pet şişedeki 1.5 kilo kezzabı genç kızın yüzüne döktü. Çığlık çığlığa kalan Berfin, “Yüzüm, gözüm, göğsüm ıslandı, cayır cayır yandım. Tarifsiz bir acı yaşadım. Sanki beni ateşe atmışlar da etim tutuşuyor gibiydi. Çevredekiler üzerime su döküp yardım etmeye çalışıyorlardı ama nefes almakta zorlanıyordum” diye konuştu. Sonrasında anlattıkları ise tüyleri diken diken etti.

2 saat gözlerimin içini kazıdılar

“Yolda göz kapaklarım yapıştı, kapandı. Oksijenli suyla yüzümü yıkayıp jilet gibi bir aletle 2 saat gözlerimin içini kazıdılar. Bir gözümü kaybettim. Adana’da 2 ay tedavi gördüm. Beynime oksijen gitmediği için doktorlar, ‘Çok yaşamaz’ diyerek aileme bazı belgeler imzalatmışlar. Ama yine de direndim.”

Aynaya baktığımda çığlık attım

“Her gün narkoz alıp ameliyata girdim. Bacağımla kasığımdan parçalar alıp, alnıma koydular. Bu kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. 2 ay sonra bir gözüm görmeye başlayınca aynaya baktım. Bakar bakmaz da çığlık attım. Annem koşup geldi, sarılıp ağladık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama en azından insan içine çıkabilecek bir yüzüm olsun istiyorum.”

Başkan Erdoğan’ın desteğiyle ilk ameliyat 17 Haziran’da

Berfin’in eski görüntüsüne kavuşması için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tüm masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurmuştu. Buna değinen genç kız, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve yetkililer benimle çok yakından ilgilendi. 14 Haziran’da Bodrum’da kök hücre tedavisinde uzman olan Mehmet Mutaf tarafından muayene olacağım, 17 Haziran’da da ilk ameliyatım gerçekleşecek. Bu süreç 1.5 yıl sürecek” diye konuştu.