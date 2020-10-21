21 Ekim 2020 Çarşamba 13:08 | Son Güncelleme:
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı
AA
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, sabah saatlerinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, sabah saatlerinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
AA'da yer alan haberde Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.