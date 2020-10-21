  • $7,8509
  • 9,3085
  • 484.269
  • 1217.38
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı
21 Ekim 2020 Çarşamba 13:08 | Son Güncelleme:

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı
AA

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, sabah saatlerinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, sabah saatlerinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AA'da yer alan haberde Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. 

<p>Milli Savunma Bakanlığı, Minyatür Bomba Projesi kapsamında taaruz test atışının başarıyla gerçekl

MSB görüntüleri paylaştı: Minyatür Bomba Projesi başarıyla test edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

22 Ekim 2020 günlük burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.