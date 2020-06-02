Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7123
  • 7,5082
  • 372.594
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı
02 Haziran 2020 Salı 19:45 | Son Güncelleme:

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Eski Refah Partisi Genel Başkanı Tekdal son yolculuğuna uğurlandı.

Tekdal'ın oğlu Ömer Tekdal, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen törende, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, cenaze namazını kıldırdığı Tekdal için dua ederek helallik istedi.

Tekdal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Gölbaşı ilçesindeki aile kabristanına götürüldü.

Törene, Tekdal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatipoğlu, cenaze namazını alana konulan sandalyede oturarak kıldı.

20. DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ

Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk genel başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.


İspanya'da son iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi
Lidya dönemine ait! İlk para örneği ele geçirildi
ABD iç savaşa mı sürükleniyor?
Tansiyonu yükseltecek hamle! Ukrayna askerini gözaltına aldılar
Savunma Sanayii Başkanı Demir müjdeyi verdi: Milli güç sistemi ile alanda olacaklar
Milli fırkateyn için yerli güç birliği

Milli fırkateyn için yerli güç birliği

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

3 Haziran burç yorumları! Burçları sürpriz haberler bekliyor

3 Haziran burç yorumları! Burçları sürpriz haberler bekliyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı