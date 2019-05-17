Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0582
  • 6,7752
  • 250.462
  • 87.012
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinin eski muhtarı, tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üçhüyük Mahallesi eski Muhtarı Turan B., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı bacanağı Adem A. ve çocukları F.A. ile Z.A.'yı beylik tabancasıyla vurdu. Baba ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Turan B., jandarmayı arayarak teslim oldu. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden baba Adem A. ile oğullarının cesetleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turabi ABD'de katıldığı yarışmada büyük finalde!
Burcu için zaman 25 bin TL'ye akacak
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Ünlü oyuncu erkek halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya günler sonra görüntülendi!
Hiç farkında olmadan iftar sofralarında öyle yanlışlar yapıyoruz ki... Daha yemeğe başlamadan vücudu

İftarda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alacak

Yıldızların konser ücretleri