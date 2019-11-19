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  3. Eski mesai arkadaşından Kemal Öztürk'e zehir zemberek sözler: Hedonist ve düşük ahlaklı

Eski mesai arkadaşından Kemal Öztürk'e zehir zemberek sözler: Hedonist ve düşük ahlaklı

Eski mesai arkadaşından Kemal Öztürk'e zehir zemberek sözler: Hedonist ve düşük ahlaklı

Şimdilerde muhalif söylemleriyle dikkatleri çeken Anadolu Ajansı’nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün basın danışmanı olduğu yıllara ait iddialar üzerine çıkan tartışma alevlenmeye devam ediyor.

Kemal Öztürk bugün muhalif bilinen bazı gazetecilerin, o dönemlerde yöneticisi oldukları gazetenin ertesi günkü manşetini kendisine talep etmeden gönderdiklerini söylemesi üzerine yoğun tepki çekmiş, bu isimleri açıklamasını istenmişti. Hürriyet’in yeni yayın yönetmeni Ahmet Hakan, “Karşımızda iki eksikli bir ifşa var. Eksiksiz bir ifşa cesarettir. İki eksikli ifşa ise çöptür!” Diye tepki gösterdiği Kemal Öztürk’e bir tepki de gazeteci Ali Murat Güven’den geldi.

Kemal Öztürk’ün tartışma yaratan açıklamalarına Yeni Şafak’ın eski yazarı Ali Murat Güven’den dikkat çeken bir tepki geldi.

İsim vermeden Öztürk’ü eleştiren Güven, Öztürk’ü “yavaş yavaş muhalif mücahit pozlarına bürünen adam” olarak nitelendirdi.

Öztürk’e “hedonist ve düşük ahlaklı” diyen Güven, paylaşımında Öztürk’ün Yeni Şafak’ta çalıştığı dönemde  haberlerini beğenmediği belirterek, “Hiçbir şey üretmeden, bütün gün oturup karı kızla telefonda muhabbet ederek en yüksek maaşı o alıyor. Gönderdiğim haberlere ‘O haber küçük ben ona gitmem, beni daha büyük habere gönder’ diyerek itiraz ediyor”  ifadelerini kullandı.

Ali Murat Güven, dil öğrenmek amacıyla Kanada’ya giden Kemal Öztürk’ün finansörünün kim olduğunun ciddi bir soru işareti olduğunu da iddia etti. Kemal Öztürk’ün eski mesai arkadaşına ne cevap vereceği merakla bekleniyor. 

İşte Ali Murat Güven’in sosyal medyadaki o paylaşımları:

 

 


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