Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Muratpaşa ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan Gülhanım Doğu, kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada 5 gündür tedavi gören Doğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gülhanım Doğu'nun, 30 Nisan'da Muratpaşa ilçesindeki evine giden V.Y, "Benden başka birisiyle evlenemezsin." diyerek tehdit ettiği eşini bıçaklamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

(AA)