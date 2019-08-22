Eski eş dehşetinde son feryat: Ölmek istemiyorum

Saldırının hemen ardından kaydedilen görüntüler yürekleri sızlattı. Kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut’un, “Ölmek istemiyorum” diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.’nin ise “Anne lütfen ölme” diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran’ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı. Tutuklanan zanlı, kızlarının velayeti konusunda buluştuklarını, tartışma çıkınca eski eşini bıçakladığını söylemişti.