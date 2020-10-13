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13 Ekim 2020 Salı 08:15 | Son Güncelleme:

Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı

Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasından ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk, FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltına alınırken, daha sonra ev hapsi ile tahliye edilmişti. 

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonucunda, Öztürk'ün hakkında yeni ve ek deliller tespit edilmesi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün saat 01.00 sıralarında gözaltına alındı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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