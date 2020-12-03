Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti! Nevzat Ayaz kimdir, kaç yaşındaydı?

Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz hayatını kaybetti. Bir dönem Milli Eğitim Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan Nevzat Ayaz 90 yaşında yaşamını yitirdi. Nevzat Ayaz, 20 Ekim 1991 Yılında yapılan Genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden Milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği ve Millî Savunma Bakanlığı yapmıştır.

NEYZAT AYAZ KİMDİR?

1930 yılında Çankırı’nın Bayramören ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Bayramören ilçesinde bitirdikten sonra orta okulu Ankara’da okumuştur. Lise tahsilini polis kolejinde yapmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1953-1954 ders yılı mezunudur.

İlk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü 3. ve 4. Şube Müdürlüklerinde Komiser Muavini ve Komiser olarak görev yapmıştır. Müteakiben Polis Enstitüsü Yüksek Uzmanlık Kursu'na katılmıştır. Bu kursu bitirdikten sonra Yedek Subay olarak İstanbul İstihkam okulunda askerlik hizmetini tamamlamıştır.

1956 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdürlüğü'nde Komiser ve Başkomiser olarak çalışmıştır. 1959 yılında Sinop Emniyet Müdürü olarak tayin edilmiştir. 1960 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 4. Şube Müdür Muavini ve 1961 yılında da 4. Şube Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1966 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Daire Başkanlığına ve 1969 yılında da Emniyet Genel Müdür Muavinliğine atanmıştır. 1971-1972 yıllarında Balıkesir Emniyet Müdürü iken 1972 ‘de tekrar Emniyet Genel Müdür Muavinliği'ne getirilmiştir.

1975 yılında Zonguldak Valiliğine tayin edilmiş ve Zonguldak Valisi iken 4 Aralık 1979 tarihinde İstanbul Valiliği'ne atanmıştır. 18 Ocak 1988 tarihinde İzmir Valiliği'ne atanmıştır. 20 Ekim 1991 Yılında yapılan Genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden Milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği ve Millî Savunma Bakanlığı yapmıştır.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.