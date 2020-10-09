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09 Ekim 2020 Cuma 22:03 | Son Güncelleme:

Eski bakan Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eski bakan Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim."
<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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