09 Ekim 2020 Cuma 22:03 | Son Güncelleme:
Eski bakan Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç koronavirüse yakalandı.
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim."