02 Ocak 2021 Cumartesi 10:53 | Son Güncelleme:
Eşinin şiddet uyguladığı kadın KADES ile kurtuldu
AA
Eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bursa'da, ayrı yaşadıkları eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması butonuna bastıktan sonra eve gelen polis ekiplerince kurtarıldı.AA'nın haberine göre, gözaltına alınan zanlı, Nilüfer Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.